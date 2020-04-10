В ходе дистанционного урока православия российским школьникам показали порноролик





Одна из матерей отметила, что к проходящему по видеосервису Zoom уроку православия были подключены пятиклассники всей параллели местного лицея в составе 90 человек. Посреди урока неожиданно был показан фрагмент порнографического содержания, в связи с чем учительница приняла меры, выключив ролик. Однако после возобновления занятия видео было показано во второй раз. Преподаватель снова прервала занятия, но ролик появлялся заново, а чем закончился урок - неизвестно. Замгубернатора Дмитрий Разумовский призвал использовать этот портал с осторожностью, поскольку он зарубежный. Некоторые пользователи Zoom пожаловались, что в их чаты вторгались посторонние.Как известно, обучение в школах, вузах и других учебных заведениях было переведено на дистанционный режим в связи с распространением коронавируса.