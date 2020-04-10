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«Укупник несет ересь»: Лев Лещенко пожаловался на обвинения в распространении коронавируса

На днях Льва Лещенко выписали из клиники в Коммунарке с отрицательными результатами на коронавирус. Вскоре певец посетовал на то, что многие начали обвинять его в распространении инфекции.
«Укупник несет ересь»: Лев Лещенко пожаловался на обвинения в распространении коронавируса

По словам знаменитости, ранее Аркадий Укупник заявил, что мэтр мог заразить Надежду Бабкину COVID-19, когда посещал ее день рождения в марте. Однако Лещенко опроверг эти слова, так как не виделся с коллегой по сцене в течение 3-х месяцев. Как отметил артист, ни у одного человека, с которым он контактировал, не обнаружили коронавирус. Также звезда добавил, что система тестирования пока не идеальна, поскольку в первом случае анализ оказывается положительным, а во втором отрицательным. Из-за этого исполнитель до сих пор не может сказать, с каким недугом он столкнулся. Медики выявили у певца двустороннюю пневмонию, но не выяснили причину ее появления.

Происходящее в обществе во время пребывания в больнице он назвал «пандемией кликушества», что очень расстраивает. В то же время народный артист переживает за каждого человека после встреч в последнее время. Лещенко написал эссе, в котором описал свои ощущения по поводу данной ситуации. «И только сильные характеры способны подавить это выжигающее чувство», - отметил мэтр.

Исполнителя серьезно возмутили обсуждения праздника Бабкиной, создающие панику в обществе. Однако он помнит, что есть также сопереживающие личности, количество которых гораздо больше.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:42

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