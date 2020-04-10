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В Минздраве назвали главные ошибки россиян при использовании одноразовых перчаток

Названы главные ошибки использующих одноразовые перчатки россиян, которые рекомендовано носить в связи с пандемией коронавируса. Советы по корректной эксплуатации этого средства защиты дал Эрик Бровко, представляющий общественный совет при Минздраве.

Эксперт напомнил, что перчатки нужно носить из-за попадания коронавируса на кисти рук во время прикосновений к разным поверхностям. Таким образом осуществляется передача заболевания, поскольку инфекция способна продолжительное время жить на предметах. Даже при использовании перчаток нельзя прикасаться к области рта, глаз, носа и ушей, поскольку коронавирус все равно может попасть на их поверхность. Польза от их использования тоже теряется, если человек работает с гаджетами. При необходимости совершить звонок Бровко порекомендовал обойтись гарнитурой. Смартфон следует чаще протирать посредством содержащих спирт салфеток.

ВОЗ не дает рекомендаций по поводу выбора перчаток, но трикотажные версии могут оказаться менее эффективными. При использовании постоянных средств защиты, их необходимо дезинфицировать.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:00

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