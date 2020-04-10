Евгений Малкин о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке: «Трупы складывают друг на друга»
Хоккеист Евгений Малкин рассказал пользователям Instagram о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке. По словам спортсмена, в местных новостях показывают, как «трупы складывают друг на друга».
Центральный нападающий хоккейного клуба НХЛ «Pittsburgh Penguins» Евгений Малкин дал интервью Тане Канделаки. В прямом эфире Instagram спортсмен ответил на вопросы журналистки о том, как обстоят дела с борьбой с коронавирусом в Америке. По словам хоккеиста, он пребывает в шоке от того, что сейчас происходит в Нью-Йорке.
Друзья Малкина, проживающие в «Большом Яблоке», стараются не выходить на улицы, так как риск заражения в городе с такой высокой плотностью населения очень велик. Основную информацию о происходящем коллеги спортсмена, да и он сам, получают посредством СМИ. Именно благодаря новостям жители страны в курсе того, сколько новых случаев инфицирования выявлено, и как много людей стали жертвами коронавируса.
При этом хоккеист отмечает, что по телевидению можно увидеть, как «трупы складывают друг на друга», отчего становится действительно страшно. Происходящее сейчас в Америке Евгений Малкин называет «кошмаром и большой трагедией», но уверен, что даже из этого ужаса человечество выйдет с гордо поднятой головой. Звезда спорта поставил в пример тактику борьбы с пандемией в Китае, которая дала хорошие результаты, отметив, однако, что Европа слишком поздно решила принять жесткие меры для сдерживания потока заражения.
Центральный нападающий хоккейного клуба НХЛ «Pittsburgh Penguins» Евгений Малкин дал интервью Тане Канделаки. В прямом эфире Instagram спортсмен ответил на вопросы журналистки о том, как обстоят дела с борьбой с коронавирусом в Америке. По словам хоккеиста, он пребывает в шоке от того, что сейчас происходит в Нью-Йорке.
Друзья Малкина, проживающие в «Большом Яблоке», стараются не выходить на улицы, так как риск заражения в городе с такой высокой плотностью населения очень велик. Основную информацию о происходящем коллеги спортсмена, да и он сам, получают посредством СМИ. Именно благодаря новостям жители страны в курсе того, сколько новых случаев инфицирования выявлено, и как много людей стали жертвами коронавируса.
При этом хоккеист отмечает, что по телевидению можно увидеть, как «трупы складывают друг на друга», отчего становится действительно страшно. Происходящее сейчас в Америке Евгений Малкин называет «кошмаром и большой трагедией», но уверен, что даже из этого ужаса человечество выйдет с гордо поднятой головой. Звезда спорта поставил в пример тактику борьбы с пандемией в Китае, которая дала хорошие результаты, отметив, однако, что Европа слишком поздно решила принять жесткие меры для сдерживания потока заражения.