Евгений Малкин о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке: «Трупы складывают друг на друга»

Центральный нападающий хоккейного клуба НХЛ «Pittsburgh Penguins» Евгений Малкин дал интервью Тане Канделаки. В прямом эфире Instagram спортсмен ответил на вопросы журналистки о том, как обстоят дела с борьбой с коронавирусом в Америке. По словам хоккеиста, он пребывает в шоке от того, что сейчас происходит в Нью-Йорке.Друзья Малкина, проживающие в «Большом Яблоке», стараются не выходить на улицы, так как риск заражения в городе с такой высокой плотностью населения очень велик. Основную информацию о происходящем коллеги спортсмена, да и он сам, получают посредством СМИ. Именно благодаря новостям жители страны в курсе того, сколько новых случаев инфицирования выявлено, и как много людей стали жертвами коронавируса.При этом хоккеист отмечает, что по телевидению можно увидеть, как «трупы складывают друг на друга», отчего становится действительно страшно. Происходящее сейчас в Америке Евгений Малкин называет «кошмаром и большой трагедией», но уверен, что даже из этого ужаса человечество выйдет с гордо поднятой головой. Звезда спорта поставил в пример тактику борьбы с пандемией в Китае, которая дала хорошие результаты, отметив, однако, что Европа слишком поздно решила принять жесткие меры для сдерживания потока заражения.