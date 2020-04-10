Ученые: У больных ХОБЛ и курящих выше риск заразиться коронавирусом





У пациентов, которые страдают от хронической обструктивной болезни легких, а также у людей, имеющих вредную привычку, в бронхах и носоглотке больше белка ACE-2, через которых приникает вирус. Поэтому SARS-CoV-2 легче «цепляется» и начинает самовоспроизводство, попадая в легкие человека и вызывая осложнение в виде пневмонии.Ученые пока не могут дать четкий ответ на то, почему у курящих людей и пациентов с ХОБЛ в дыхательных путях повышенное содержание ACE 2. Профессор медицины Дон Син отметил, что если человек избавится от вредной привычки, то риск инфицирования COVID-19 уменьшится. Исследователи работают над тем, чтобы найти препараты, которые помогут снизить количество этого белка в носоглотке и бронхах категории, пребывающей в зоне риска.