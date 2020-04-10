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iPhone и Android не получат новых эмодзи в 2021 году из-за коронавируса

iPhone и Android не смогут получить новые эмодзи в 2021-м из-за коронавируса. Unicode Consortium сообщает, что отправка Unicode 14 для организаций-разработчиков будет отложена на 6 месяцев.
iPhone и Android не получат новых эмодзи в 2021 году из-за коронавируса

Сама задержка обусловлена пандемией COVID-19. Это не позволяет поддерживать стандартный рабочий график, поэтому эмодзи для iOS и Android появятся несколько позднее изначально запланированного срока. Последнее обновление смайлов было посвящено трансгендерам и различной половой самоидентификации.

Пакет Emoji 14 может выйти в сентябре 2021 года, но даже в этом случае их внедрение в устройства стоит ожидать только в 2022 году. Организация Unicode рассматривает возможность включения части новых смайлов в специальный промежуточный набор Emoji 13.1. Они могут стать доступны в следующем году.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:18

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