iPhone и Android не получат новых эмодзи в 2021 году из-за коронавируса
iPhone и Android не смогут получить новые эмодзи в 2021-м из-за коронавируса. Unicode Consortium сообщает, что отправка Unicode 14 для организаций-разработчиков будет отложена на 6 месяцев.
Сама задержка обусловлена пандемией COVID-19. Это не позволяет поддерживать стандартный рабочий график, поэтому эмодзи для iOS и Android появятся несколько позднее изначально запланированного срока. Последнее обновление смайлов было посвящено трансгендерам и различной половой самоидентификации.
Пакет Emoji 14 может выйти в сентябре 2021 года, но даже в этом случае их внедрение в устройства стоит ожидать только в 2022 году. Организация Unicode рассматривает возможность включения части новых смайлов в специальный промежуточный набор Emoji 13.1. Они могут стать доступны в следующем году.
Сама задержка обусловлена пандемией COVID-19. Это не позволяет поддерживать стандартный рабочий график, поэтому эмодзи для iOS и Android появятся несколько позднее изначально запланированного срока. Последнее обновление смайлов было посвящено трансгендерам и различной половой самоидентификации.
Пакет Emoji 14 может выйти в сентябре 2021 года, но даже в этом случае их внедрение в устройства стоит ожидать только в 2022 году. Организация Unicode рассматривает возможность включения части новых смайлов в специальный промежуточный набор Emoji 13.1. Они могут стать доступны в следующем году.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:18