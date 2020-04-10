АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 81.09 USD 74.61
Курс валют на 10.04.2020

«Такие люди просто не устают позориться»: Сын Макаревича раскритиковал актерскую игру Егора Крида

Сын Андрея Макаревича раскритиковал актерскую игру Егора Крида. По словам знаменитости, такие люди, как исполнитель хита «Сердцеедка», «просто не устают позориться».

Киноактер и музыкант Иван Макаревич не стесняясь в выражениях осудил фантастический фильм режиссёра Марюса Вайсберга «(Не)идеальный мужчина», в котором одну из главных ролей сыграл Егор Крид. Картина вышла в прокат 16 января 2020 года, и за первые выходные получила более 301 миллиона рублей кассовых сборов. Всего же, при бюджете в 150 миллионов рублей, кинолента принесла создателям 548 миллионов. Многим зрителям история любви главной героини и робота пришлась по душе, однако, нашлось и немало критиков.

Одним из них и стал сын лидера «Машины времени». Артист только недавно посмотрел новинку 2020 года и решил поделиться своими эмоциями на этот счет. По словам музыканта, он просто не может понять, как «можно сделать насколько плохо». Такой кинематограф Иван Макаревич считает не более чем «развлечением конфетных тупней вроде Крида», которые «просто не устают позориться».

При этом сын Андрея Макаревича отметил, что в музыке у Егора Крида эстетической ценности не видит. Если же говорить об актерской игре, то тут звезда фильма «Русский Бес» придерживается того же мнения, о чем он и заявил в достаточно резкой форме.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Осужденный продюсер Харви Вайнштейн вылечился от…
Психологи рассказали, как домохозяйки могут избежать…
Александр Васильев: "В Париже скончалась пережившая революцию балерина Ксения…
Онколог рассказал, как кишечник предупреждает о появлении…
Собчак и Гудков "похоронили" Валентина Гафта в новом выпуске…
В ходе дистанционного урока православия российским школьникам показали…
Экс-участница «Дом-2» Элла Суханова подтвердила свою…
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при использовании одноразовых…
Евгений Малкин о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке: «Трупы складывают друг на…
Атомщики-ветераны прогнозируют повторение на Украине «Чернобыльской…
«Укупник несет ересь»: Лев Лещенко пожаловался на обвинения в распространении…
Ученые: У больных ХОБЛ и курящих выше риск заразиться…
«Такие люди просто не устают позориться»: Сын Макаревича раскритиковал актерскую игру Егора…
Классическая музыка дает возможность студентам получить лучшие результаты на…
iPhone и Android не получат новых эмодзи в 2021 году из-за…
«Патологическая лгунья»: Степан Джигарханян раскритиковал оскорбившую его…
Австралийские ученые разработали капсулу для измерения уровня желудочных…
Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении нефтедобычи из-за…
Медики рассказали, что некоторые группы крови человека нельзя смешивать между собой при…
Елена Малышева: "Угроза передачи коронавируса новорожденному от матери…
Вирусолог Павел Волчков считает, что “нулевой пациент” с коронавирусом появился в октябре 2019…
Компания Qoros показала свой новый…
«Болит все тело»: Крестная Светланы Лободы борется с…
Рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel…
Борис Корчевников отменил съёмки телешоу «Судьба человека» из-за…
Ученый Санджа Илич опроверг мифы о передаче коронавируса через…
Илья Резник считает ссору Любови Успенской с дочерью «божьей…
В пещере Франции ученые нашли фрагменты древнейшей веревки на…
Просмотреть все новости