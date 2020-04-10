«Такие люди просто не устают позориться»: Сын Макаревича раскритиковал актерскую игру Егора Крида

Киноактер и музыкант Иван Макаревич не стесняясь в выражениях осудил фантастический фильм режиссёра Марюса Вайсберга «(Не)идеальный мужчина», в котором одну из главных ролей сыграл Егор Крид. Картина вышла в прокат 16 января 2020 года, и за первые выходные получила более 301 миллиона рублей кассовых сборов. Всего же, при бюджете в 150 миллионов рублей, кинолента принесла создателям 548 миллионов. Многим зрителям история любви главной героини и робота пришлась по душе, однако, нашлось и немало критиков.Одним из них и стал сын лидера «Машины времени». Артист только недавно посмотрел новинку 2020 года и решил поделиться своими эмоциями на этот счет. По словам музыканта, он просто не может понять, как «можно сделать насколько плохо». Такой кинематограф Иван Макаревич считает не более чем «развлечением конфетных тупней вроде Крида», которые «просто не устают позориться».При этом сын Андрея Макаревича отметил, что в музыке у Егора Крида эстетической ценности не видит. Если же говорить об актерской игре, то тут звезда фильма «Русский Бес» придерживается того же мнения, о чем он и заявил в достаточно резкой форме.