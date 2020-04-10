«Патологическая лгунья»: Степан Джигарханян раскритиковал оскорбившую его Цымбалюк-Романовскую





Не так давно пианистка в который раз вызвала волну обсуждений о своей персоне, сообщив, что наследник 84-летнего Армена Борисовича всю жизнь живет за его счет, а средства зарабатывает нечестно – азартными играми. По словам Цымбалюк-Романовской, молодой человек не окончил институт и, соответственно, не имеет диплома о высшем образовании. Тем не менее наиболее оскорбительными для Джигарханяна-младшего оказалось заявление бывшей пассии актера по поводу того, что он проиграл дом родителей. После этого Степан Арменович назвал знаменитость «патологической лгуньей». Он также добавил, что специально разместил в своем блоге критику пианистки, чтобы люди знали, что она говорит о сына режиссёра.Кроме этого, Джигарханян-младший поделился мыслями относительно сторонниц экс-возлюбленной Прохора Шаляпина. Как сказал мужчина, поддерживающие Цымбалюк-Романовскую женщины не отличаются особым умом. Наследник легендарного артиста отметил, что представительница шоу-бизнеса рассчитывала на его «масштабную ответку», поскольку нуждается в нем.