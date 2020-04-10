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«Патологическая лгунья»: Степан Джигарханян раскритиковал оскорбившую его Цымбалюк-Романовскую

Степан Джигарханян решил кратко пройтись по Виталине Цымбалюк-Романовской. Сын режиссёра назвал его бывшую супругу ушлой дамой и заявил, что все сказанные слова являются ложью.
«Патологическая лгунья»: Степан Джигарханян раскритиковал оскорбившую его Цымбалюк-Романовскую

Не так давно пианистка в который раз вызвала волну обсуждений о своей персоне, сообщив, что наследник 84-летнего Армена Борисовича всю жизнь живет за его счет, а средства зарабатывает нечестно – азартными играми. По словам Цымбалюк-Романовской, молодой человек не окончил институт и, соответственно, не имеет диплома о высшем образовании. Тем не менее наиболее оскорбительными для Джигарханяна-младшего оказалось заявление бывшей пассии актера по поводу того, что он проиграл дом родителей. После этого Степан Арменович назвал знаменитость «патологической лгуньей». Он также добавил, что специально разместил в своем блоге критику пианистки, чтобы люди знали, что она говорит о сына режиссёра.

Кроме этого, Джигарханян-младший поделился мыслями относительно сторонниц экс-возлюбленной Прохора Шаляпина. Как сказал мужчина, поддерживающие Цымбалюк-Романовскую женщины не отличаются особым умом. Наследник легендарного артиста отметил, что представительница шоу-бизнеса рассчитывала на его «масштабную ответку», поскольку нуждается в нем.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:13

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