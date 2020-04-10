Австралийские ученые разработали капсулу для измерения уровня желудочных газов





Сотрудники из Университета Мельбурна создали таблетку-капсулу, имеющую внутри специальную систему сенсоров. При распаде оболочки встроенные датчики помогают сканировать уровни водорода, кислорода и других элементов, которые участвуют в пищеварении. Работа сенсоров начинается автоматически, в чем заключается особенность данной разработки. Передача информации происходит благодаря Bluetooth-соединению через RF-ресивер.Более подробную картину происходящего в желудке человека процесса ученые смогли получить благодаря измерению уровней элементов данной среды, а также самочувствия отдельных групп бактерий. Первые клинические испытания показывают положительный результат, а вскоре ученые намерены улучшить разработку.