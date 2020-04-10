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Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении нефтедобычи из-за Мексики

После продолжавшихся в течение 10 часов переговором страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренности, касающейся сокращения нефтедобычи. Мексика не согласилась снизить объемы топлива на 400 тыс. баррелей в сутки.

По данным разных источников, стороны почти пришли к согласию ограничить добычу на 19 млн баррелей в течение следующих двух месяцев, тогда как до конца 2020 уступки составили бы 8 млн баррелей. Подобный сценарий предполагал министр нефти Ирана Бижан Зангане. В целом участники ОПЕК+ должны были урезать нефтедобычу на 22%.

Возглавляющий Минэнерго РФ Александр Новак ранее отмечал, что государство опасается увеличения запасов топлива, что может привести к серьезным последствиям для нефтяной отрасли. На встрече 9 апреля Эр-Рияд высказался о возможности снизить добычу максимум на 4 млн баррелей в сутки, а Россия, согласно данным The Wall Street Journal, готова обсуждать возможность сокращения на 2 млн баррелей. Дональд Трамп перед стартом мероприятия указал на отсутствие готовности США присоединиться к сделке, но подчеркнул, что компании страны уже уменьшили добычу из-за условий рынка.

Неопределенность по сделке привела к тому, что вечером 9 апреля Brent и WTI продемонстрировали снижение котировок. Эксперты считают, что ситуация на мировом рынке нефти зависит от решения Мексики. Переговоры продолжатся 10 апреля в формате G20.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:04

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