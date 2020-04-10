Классическая музыка дает возможность студентам получить лучшие результаты на экзамене





В эксперименте приняли участие 50 студентов возрастом от 18 до 33 лет. При проведении онлайн-занятий они слушали известные произведения классиков: «Лунная Соната» Бетховена, «Весна» из «Времен года» Вивальди и другие. В ночное время ученые в лаборатории проводили наблюдение за сном студентов, во время которого, используя компьютер и электроды, половине из них давали прослушать классическую музыку на 15 минут в период глубокого сна, а другим - белый шум. После сдачи экзамена было установлено, что результаты студентов, прослушивающих классические произведения, оказались на 18% лучше, чем у других.Ученые объяснили, что решили не включать учащимся джаз, поскольку его звучание происходит неравномерно и могло бы разбудить их. В эксперименте не применяли поп-музыку, потому что композиции могли отвлечь от процесса учебы и звуков природы, так как они могут проигрываться незаметно для слушателя.