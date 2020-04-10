Классическая музыка дает возможность студентам получить лучшие результаты на экзамене
Ученые из Национального научного фонда США установили, что слушание классических произведений перед сдачей экзаменов дает возможность студентам получить лучшие результаты. Музыка помогает повысить успешность на 18%.
В эксперименте приняли участие 50 студентов возрастом от 18 до 33 лет. При проведении онлайн-занятий они слушали известные произведения классиков: «Лунная Соната» Бетховена, «Весна» из «Времен года» Вивальди и другие. В ночное время ученые в лаборатории проводили наблюдение за сном студентов, во время которого, используя компьютер и электроды, половине из них давали прослушать классическую музыку на 15 минут в период глубокого сна, а другим - белый шум. После сдачи экзамена было установлено, что результаты студентов, прослушивающих классические произведения, оказались на 18% лучше, чем у других.
Ученые объяснили, что решили не включать учащимся джаз, поскольку его звучание происходит неравномерно и могло бы разбудить их. В эксперименте не применяли поп-музыку, потому что композиции могли отвлечь от процесса учебы и звуков природы, так как они могут проигрываться незаметно для слушателя.
В эксперименте приняли участие 50 студентов возрастом от 18 до 33 лет. При проведении онлайн-занятий они слушали известные произведения классиков: «Лунная Соната» Бетховена, «Весна» из «Времен года» Вивальди и другие. В ночное время ученые в лаборатории проводили наблюдение за сном студентов, во время которого, используя компьютер и электроды, половине из них давали прослушать классическую музыку на 15 минут в период глубокого сна, а другим - белый шум. После сдачи экзамена было установлено, что результаты студентов, прослушивающих классические произведения, оказались на 18% лучше, чем у других.
Ученые объяснили, что решили не включать учащимся джаз, поскольку его звучание происходит неравномерно и могло бы разбудить их. В эксперименте не применяли поп-музыку, потому что композиции могли отвлечь от процесса учебы и звуков природы, так как они могут проигрываться незаметно для слушателя.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:24