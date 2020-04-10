Медики рассказали, что некоторые группы крови человека нельзя смешивать между собой при переливании





Группу крови определяют антигены, поэтому если в организм человека попадают другие типы, то они будут отторгнуты. Когда они разные, организм начинает борьбу с чужими эритроцитами. Поэтому при переливании обязательно должна учитываться групповая совместимость. Ученые пока не могут объяснить, почему у людей разные группы крови, а создать универсальный вариант невозможно.Определяют группу крови в лаборатории, но это занимает около 20 минут, что может быть критичным для спасения человеческой жизни. Самой распространенной является группа О или первая (I). Ее выявили у 40% населения планеты. В ней нет антигенов, поэтому ранее она считалась «универсальной». Однако были случаи, когда организм не принимал эту группу при переливании, поэтому сейчас делают манипуляции только «группа в группу».Вторая (II) или группа А зафиксирована у 37% жителей планеты. В этом случае нельзя переливать третью (III) группу, так как в ней содержатся антитела, борющиеся с антигенами В. В свою очередь, человеку с третьей группой (выявлена у 13% людей) не подойдет кровь группы А. Группа АВ или четвертая (IV) отличается тем, что в ней нет белка, склеивающего эритроциты. Носителей этой группы медики считают универсальными донорами, но чаще всего стараются действовать по принципу «группа в группу». Дело в том, что обладателями IV группы крови являются только 8% жителей планеты.Ключевым при переливании является совпадение резус-фактора, а по принадлежности к этой классификации группа крови бывает положительной, а также отрицательной. Этот статус полностью зависит от антигена D, располагаемого на поверхности эритроцитов. Если он есть, то резус положительный, и наоборот.