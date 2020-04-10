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Медики рассказали, что некоторые группы крови человека нельзя смешивать между собой при переливании

Большинство людей не смогут назвать свою группу крови, а ведь в экстренной ситуации эти знания могут спасти жизнь, так как врач быстрее отреагирует. Медики рассказали, почему некоторые из них нельзя смешивать при переливании.
Медики рассказали, что некоторые группы крови человека нельзя смешивать между собой при переливании

Группу крови определяют антигены, поэтому если в организм человека попадают другие типы, то они будут отторгнуты. Когда они разные, организм начинает борьбу с чужими эритроцитами. Поэтому при переливании обязательно должна учитываться групповая совместимость. Ученые пока не могут объяснить, почему у людей разные группы крови, а создать универсальный вариант невозможно.

Определяют группу крови в лаборатории, но это занимает около 20 минут, что может быть критичным для спасения человеческой жизни. Самой распространенной является группа О или первая (I). Ее выявили у 40% населения планеты. В ней нет антигенов, поэтому ранее она считалась «универсальной». Однако были случаи, когда организм не принимал эту группу при переливании, поэтому сейчас делают манипуляции только «группа в группу».

Вторая (II) или группа А зафиксирована у 37% жителей планеты. В этом случае нельзя переливать третью (III) группу, так как в ней содержатся антитела, борющиеся с антигенами В. В свою очередь, человеку с третьей группой (выявлена у 13% людей) не подойдет кровь группы А. Группа АВ или четвертая (IV) отличается тем, что в ней нет белка, склеивающего эритроциты. Носителей этой группы медики считают универсальными донорами, но чаще всего стараются действовать по принципу «группа в группу». Дело в том, что обладателями IV группы крови являются только 8% жителей планеты.

Ключевым при переливании является совпадение резус-фактора, а по принадлежности к этой классификации группа крови бывает положительной, а также отрицательной. Этот статус полностью зависит от антигена D, располагаемого на поверхности эритроцитов. Если он есть, то резус положительный, и наоборот.

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Наука / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:00

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