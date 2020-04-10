Елена Малышева: "Угроза передачи коронавируса новорожденному от матери отсутствует"





За время пандемии у китайских ученых было множество возможностей изучить течение болезни у будущих матерей, а также риск заражения плода коронавирусом на стадии вынашивания. Именно поэтому специалисты собрали обширную статистическую базу в отношении этой потенциальной группы риска, и провели большое количество соответствующих исследований. В результате оказалось, что попавший в организм беременной COVID-19 не способен нанести вред будущему ребенку.Об этом сообщила Елена Малышева, отметив, что коронавирус не может преодолеть плацентарный барьер, поэтому оказать влияние на формирование плода никак не способен. Кроме того, будущие мамы переносят болезнь в легкой форме, а значит сильное повышение температуры им не грозит и, соответственно, не сказывается на здоровье малыша.Случаи заражения новорожденных COVID-19 ведущая передачи «Жить здорово!» списывает на ряд факторов, имеющих отношение к состоянию здоровья ребенка, а также возможности подхватить им вирус после рождения. Именно этим Елена Малышева объясняет ситуацию с малышом из Бразилии, который умер на четвертый день после появления на свет.