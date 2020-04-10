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«Болит все тело»: Крестная Светланы Лободы борется с коронавирусом

Светлана Лобода рассказала для канала Super, что ее 54-летняя крестная подхватила коронавирус. Певица все время поддерживает связь с живущей в США родственницей.
«Болит все тело»: Крестная Светланы Лободы борется с коронавирусом

Сейчас женщина находится дома, а заразилась китайским заболеванием, когда ухаживала за инфицированным мужчиной, пребывающим в тяжелом состоянии. Светлане Лободе крестная рассказала, что ощущает боль по всему телу. В разговоре с ведущей Аленой Жигаловой артистка заявила, что теперь она переживает из-за своей безопасности. Сейчас знаменитость не принимает участие в онлайн-концертах, так как боится за собственное здоровье. Тем не менее звезда эстрады устроила для пожилых людей доставку продуктов на дом.

Как отметила исполнительница, изначально помощь была незначительной. Однако теперь Лобода вместе с другими людьми формировала ящики с продуктами, в том числе крупами, яйцами и хлебом. Их вес составляет 15-30 килограммов.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:37

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