«Болит все тело»: Крестная Светланы Лободы борется с коронавирусом





Сейчас женщина находится дома, а заразилась китайским заболеванием, когда ухаживала за инфицированным мужчиной, пребывающим в тяжелом состоянии. Светлане Лободе крестная рассказала, что ощущает боль по всему телу. В разговоре с ведущей Аленой Жигаловой артистка заявила, что теперь она переживает из-за своей безопасности. Сейчас знаменитость не принимает участие в онлайн-концертах, так как боится за собственное здоровье. Тем не менее звезда эстрады устроила для пожилых людей доставку продуктов на дом.Как отметила исполнительница, изначально помощь была незначительной. Однако теперь Лобода вместе с другими людьми формировала ящики с продуктами, в том числе крупами, яйцами и хлебом. Их вес составляет 15-30 килограммов.