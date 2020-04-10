Вирусолог Павел Волчков считает, что “нулевой пациент” с коронавирусом появился в октябре 2019 года





По мнению Волчкова, выявить такого пациента при настолько длительном инкубационном периоде заболевание становится трудновыполнимой задачей. На данный момент известно, что в декабре 2019 в Китае уже были граждане с тяжелой формой пневмонии. Недуг, протекающий бессимптомно или в легкой форме, остался незамеченным. Эксперт применил метод филогенетических деревьев с значительной погрешностью, что помогло ему определить, что первый больной мог наблюдаться в октябре минувшего года.Павел Волчков уверен, что для борьбы с пандемией коронавируса нужны жесткие, но непродолжительные меры, а легкий карантин здесь не поможет. По состоянию на 10 апреля, количество зараженных в мире превысило 1,6 млн человек, о чем свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.