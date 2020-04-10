Борис Корчевников отменил съёмки телешоу «Судьба человека» из-за болезни





На данный момент никаких подробностей относительно состояния журналиста нет, однако редакторы передачи сообщили, что последние съёмки телешоу действительно перенесли из-за него. Возможно, Борис Корчевников подхватил коронавирус, с которым уже успели столкнуться многие звезды и простые люди. Тем не менее официального подтверждения по поводу того, какой недуг обнаружили у телеведущего, нет.В связи с этим пока нельзя определить, насколько серьезная эта ситуация. При этом учитывая, что руководитель канала «Спас» отменил съёмки «Судьбы человека», а он делает это крайне редко, случай может оказаться тяжелым. Однако трудно установить, где и когда знаменитость мог заразиться, ведь он регулярно общается со многими людьми. Данная ситуация может сообщать не только о тяжести заболевания Корчевникова, но и о простой перестраховке. Если ведущий болеет бессимптомно или недуг протекает в легкой форме, он все равно представляет собой угрозу для окружающих.