Илья Резник считает ссору Любови Успенской с дочерью «божьей карой»

В то время как большинство представителей отечественного шоу-бизнеса в конфликте Плаксиной и Успенской стали на сторону последней, Илья Резник предпочел не оправдывать ни одну из сторон. Кроме того, поэт-песенник уверен, что для ссоры матери с дочерью есть веские причины, корни которых нужно искать в прошлом семьи. Артист никогда не скрывал, что к исполнительнице русского шансона теплых чувств не питает, хотя и не уточнял, на каком основании возникла его неприязнь к знаменитости. Теперь же Резник высказался об Успенской таким образом, что можно сделать определенные выводы о причинах подобного рода отношения.Поэт отметил, что «эта семья» его мало интересует, а происходящие нынче ссоры между матерью и дочерью артист считает следствием прошлых «поступков и грехов» исполнительницы городских романсов. По словам Резника, скандалы между Плаксиной и Успенской – это «божья кара», и единственное, на что теперь могут уповать обе стороны конфликта – поиск «раскаяния и вымаливания прощения у Господа Бога».