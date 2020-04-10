Рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a
В интернете рассекретили смартфон Google Pixel 4a. Помимо изображения инсайдеры раскрыли список его технических параметров.
В соответствии с новыми сведениями, устройство получит процессор Snapdragon 730. Дисплей диагональю 5,8 дюйма изготовлен по технологии OLED, а его разрешающая способность соответствует стандарту Full HD+.
Объём ОЗУ устройства составляет 6 Гб, а ПЗУ - 64 либо 128 Гб. В качестве аккумулятора используется батарея ёмкостью 3,08 тысячи мАч, которая может быстро восполнять заряд благодаря поддержке адаптера на 18 Вт. Базовая камера девайса получила матрицу на 12 Mpx, а селфишот - на 8 Mpx. Помимо этого, предусмотрен стандартный аудиоразъём – джек 3,5 мм. Приблизительная стоимость смартфона заявлена на уровне $400. Покупателям предложат устройства в черном и синем корпусах.
В соответствии с новыми сведениями, устройство получит процессор Snapdragon 730. Дисплей диагональю 5,8 дюйма изготовлен по технологии OLED, а его разрешающая способность соответствует стандарту Full HD+.
Объём ОЗУ устройства составляет 6 Гб, а ПЗУ - 64 либо 128 Гб. В качестве аккумулятора используется батарея ёмкостью 3,08 тысячи мАч, которая может быстро восполнять заряд благодаря поддержке адаптера на 18 Вт. Базовая камера девайса получила матрицу на 12 Mpx, а селфишот - на 8 Mpx. Помимо этого, предусмотрен стандартный аудиоразъём – джек 3,5 мм. Приблизительная стоимость смартфона заявлена на уровне $400. Покупателям предложат устройства в черном и синем корпусах.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:30