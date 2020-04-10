Ученый Санджа Илич опроверг мифы о передаче коронавируса через еду





Санджа Илич подчеркнул, что для размножения вируса требуется живой хозяин, поэтому через продукты питания он не передается. Однако подхватить COVID-19 в супермаркете на самом деле возможно, если дееспособная инфекция попадает внутрь. Ученый посоветовал в помещении держаться от других на расстоянии в два метра, а для рук подойдет использование антисептика. Все овощи и фрукты, приобретенные в магазине, лучше хорошо промывать. Эксперт считает безопасным заказывать еду из магазинов, поскольку сейчас нет подтвержденных случаев, что коронавирус распространился посредством службы доставки продуктов.В “Росконтроле” подтвердили, что наиболее значительную опасность представляет та пища, которую употребляют сырой. Однако специалисты уверены, что на практике существует небольшая вероятность передачи вируса подобным путем.