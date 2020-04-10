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В пещере Франции ученые нашли фрагменты древнейшей веревки на планете

Международная группа антропологов, которой руководил профессор Кенионского колледжа Брюс Харди, в пещере Абри-дю-Мара во Франции нашла фрагменты самой древней веревки на планете. По словам ученых, это пример сообразительности неандертальцев и того, что они не уступали предкам Homo sapiens.

В пещере Франции ученые нашли фрагменты древнейшей веревки на планете


Находка представляла собой растительные волокна, которые были сплетены в веревку. Древние европейцы пользовались таким приспособлением около 52 41 тысячи лет назад. Ученые сделали выводы, что неандертальцы осознавали, как они устроены и переплетены, что может говорить об азах элементарной математики.

В пещере Абри-дю-Мара ученые ведут раскопки длительное время, обнаружив на дне почвы останки древних людей и орудия труда, которые они изготавливали. Внимание исследователей привлек плоский каменный 6-сантиметровый артефакт. К нему был прицеплен фрагмент, состоящий из растительных волокон, который оказался частью веревки. Она состояла из трех переплетенных пучков, а по своей структуре напоминала декоративные аналоги нашего времени.

Ученые считают, что этот древний предмет неандертальцы изготовили из слоев коры сосны. Брюс Харди предположил, что веревка применялась как ловчая сеть, но также могла быть фрагментом мешка, в котором хранили обнаруженный учеными предмет.

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Наука / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:07

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