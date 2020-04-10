Екатерина Волкова отпраздновала десятую годовщину свадьбы на карантине

Обычно любимица многих телезрителей много путешествует, однако из-за пандемии коронавируса ее семья находится на самоизоляции. Тем не менее это не помешало супругам отметить важное событие – оловянную свадьбу. Екатерина Волкова разместила в блоге архивные сюжеты с праздника, на которых позировала в белом кружевном платье. Избранник знаменитости — Андрей Карпов — запечатлен в классическом костюме. В подписи к редким кадрам звезда сериала «Воронины» написала, что 10 лет пролетели очень быстро, а они с мужем остались прежними. Затем артистка обратилась к избраннику и поздравила с годовщиной, пожелав, чтобы искра между ними не погасла.Также на странице актрисы присутствуют свежие фото, на которых она примерила свое свадебное платье. Супруг Волковой решил сделать ей подарок, пригласив на вечеринку виртуальных друзей. Он распечатал снимки и расставил их на столе. В комментариях фанаты поздравляли пару, а многие отметили, что за прошедшие годы артистка совсем не изменилась.