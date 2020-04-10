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«Молю Бога, чтобы у нее все было хорошо»: Лещенко не может связаться с Бабкиной по телефону

Лев Лещенко пожаловался, что не может дозвониться к Надежде Бабкиной, которая сейчас находится в больнице. По словам артиста, ему остается только молить Бога, «чтобы у нее все было хорошо».
«Молю Бога, чтобы у нее все было хорошо»: Лещенко не может связаться с Бабкиной по телефону

Знаменитость недавно выписался из клиники, где проходил лечение от пневмонии, сейчас продолжает курс реабилитации дома. Певец признается, что он до сих пор не уверен, действительно ли у него был коронавирус, или же причиной возникновения воспаления легких стало что-то другое. Дело в том, что тесты на COVID-19 часто дают ошибочный результат, поэтому полагаться на них при постановке диагноза рискованно. Однако факт остается фактом: звезда эстрады справился с заболеванием и сейчас чувствует себя хорошо.

Теперь же в больнице с подозрением на коронавирус оказалась коллега Льва Лещенко по сцене Надежда Бабкина. 70-летнюю певицу недавно госпитализировали с диагнозом пневмония, и пока о ее состоянии практически нечего не известно. Артист пытался дозвониться к основательнице ансамбля «Русская песня», но ее телефон сейчас отключен, поэтому пожелать ей скорейшего выздоровления у «баритона» не вышло. Как признается Лещенко, сейчас остается только молить Бога, «чтобы у нее все было хорошо», и Бабкина быстрее пошла на поправку.

Как только станет известно, что знаменитости стало лучше, артист обещает подпрыгнуть «даже выше, чем тогда, когда врачи принесли ему третий анализ с отрицательным результатом». После чего свяжется с Бабкиной по телефону и скажет самые добрые слова.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:48

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