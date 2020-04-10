Доктор Мясников прогнозирует продление самоизоляции в России до 1 мая





При этом телеведущий добавляет, что последствия карантина длиной больше месяца могут оказаться весьма значительными. Александр Мясников считает: победа над коронавирусом наступит после того, как переболеют 60% людей на Земле.Вспышка опасного заболевания была зафиксирована в декабре 2019-го на территории Уханя в КНР. Впоследствии специалисты определили, что его вызывает новый вирус — SARS-CoV-2. На сегодня имеются данные о заражении коронавирусом порядка 1,5 млн человек. По причине риска увеличения числа больных COVID-19, в отдельных регионах РФ ввели режим обязательной самоизоляции, в рамках которого выходить из домов запрещено без наличия важной причины.