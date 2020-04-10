Доктор Мясников прогнозирует продление самоизоляции в России до 1 мая
Доктор Александр Мясников прогнозирует продление режима карантинной самоизоляции на территории России до 1 мая. Врач считает, что такие ограничительные меры крайне важны, поскольку помогают уменьшить нагрузку на механизмы системы здравоохранения.
При этом телеведущий добавляет, что последствия карантина длиной больше месяца могут оказаться весьма значительными. Александр Мясников считает: победа над коронавирусом наступит после того, как переболеют 60% людей на Земле.
Вспышка опасного заболевания была зафиксирована в декабре 2019-го на территории Уханя в КНР. Впоследствии специалисты определили, что его вызывает новый вирус — SARS-CoV-2. На сегодня имеются данные о заражении коронавирусом порядка 1,5 млн человек. По причине риска увеличения числа больных COVID-19, в отдельных регионах РФ ввели режим обязательной самоизоляции, в рамках которого выходить из домов запрещено без наличия важной причины.
При этом телеведущий добавляет, что последствия карантина длиной больше месяца могут оказаться весьма значительными. Александр Мясников считает: победа над коронавирусом наступит после того, как переболеют 60% людей на Земле.
Вспышка опасного заболевания была зафиксирована в декабре 2019-го на территории Уханя в КНР. Впоследствии специалисты определили, что его вызывает новый вирус — SARS-CoV-2. На сегодня имеются данные о заражении коронавирусом порядка 1,5 млн человек. По причине риска увеличения числа больных COVID-19, в отдельных регионах РФ ввели режим обязательной самоизоляции, в рамках которого выходить из домов запрещено без наличия важной причины.