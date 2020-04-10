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Жители двух сел в Рязанской области из-за коронавируса лишились денег и работы

Жители двух сел в Рязанской области оказались в затруднительном положении из-за коронавируса. Местные граждане страдают из-за отсутствия денег, продуктов, а также рискуют окончательно потерять работу.

Заокское и Коростово представляют Заокское сельское поселение, где с 8 апреля действуют жесткие ограничительные меры из-за наличия 13 случаев заражения. Такое распоряжение принял губернатор Николай Любимов. Для местных граждан установлен контроль выхода на улицу, продукты они могут покупать лишь раз в три дня, а дорога, ведущая к селам, была перекрыта.

Ограничительные меры продлятся до 22 апреля, но граждане уже сейчас ощущают нехватку денег из-за потери возможности подзаработать. В частности, люди занимались продажей молока, а также здесь имелись индивидуальные предприниматели. Многие переживают из-за домашнего скота, корм для которого заканчивается. Утром 9 апреля многие местные жители собрались ради того, чтобы прорвать оцепление и отправиться на работу. К этому шагу их подтолкнули отсутствие денег, а также риск потерять работу.

Власти пообещали снабдить граждан продуктами первой необходимости, а также решить вопросы с работодателями. Минсельхоз также наладил сбор молока, деньги за которое граждане получат не раньше 13 апреля. Как передает “360”, в ближайшие несколько дней здесь будет проведена полная дезинфекция территории.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:42

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