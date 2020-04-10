«В магазинах перебои с туалетной бумагой»: Джигурда рассказал о карантине во Франции

Никита Джигурда вместе с супругой Мариной Анисиной и детьми уже некоторое время проживает во Франции, приезжая в Россию только по работе. Так случилось и в предкарантинное время: артист прилетел на родину, чтобы принять участие в съемках, однако назад к семье вернуться так и не смог. На данный момент эпатажный шоумен оказался оторван от родных, которые сейчас находятся на карантине в Бордо.Теперь Анисина и Джигурда вынуждены общаться в режиме видеосвязи, таким образом поддерживая друг друга в это непростое время. Артист и спортсменка обмениваются информацией о том, какие меры принимают страны, в которых они находятся, для борьбы с коронавирусом. Как оказалось, во Франции местным жителям позволено не только посещать магазины и аптеки, но и даже просто гулять по своему району. Для этого необходимо только заполнить перед выходом некоторые бумаги, в которых нужно указать адрес проживания и цель выхода на улицу.Во французских аптеках, как отмечает Никита Джигурда, нет ни масок, ни антисептиков, ни салфеток для обработки рук, а «в магазинах перебои с туалетной бумагой». Однако, что касается продуктов питания, то дефицита нет, а цены на них и предметы первой необходимости даже были снижены. Кроме того, власти страны дали официальную отсрочку по кредитным выплатам, так как многие граждане в период карантина лишились рабочих мест, а продолжающие трудиться жители страны получают компенсацию в виде большей части зарплаты.