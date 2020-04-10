АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 81.09 USD 74.61
Курс валют на 10.04.2020

«В магазинах перебои с туалетной бумагой»: Джигурда рассказал о карантине во Франции

Никита Джигурда рассказал о карантине во Франции и том, как в европейской стране обстоят дела с предметами первой необходимости. Масок, антисептиков и салфеток для обработки рук, по словам артиста, в местных аптеках нет, а «в магазинах перебои с туалетной бумагой».
«В магазинах перебои с туалетной бумагой»: Джигурда рассказал о карантине во Франции

Никита Джигурда вместе с супругой Мариной Анисиной и детьми уже некоторое время проживает во Франции, приезжая в Россию только по работе. Так случилось и в предкарантинное время: артист прилетел на родину, чтобы принять участие в съемках, однако назад к семье вернуться так и не смог. На данный момент эпатажный шоумен оказался оторван от родных, которые сейчас находятся на карантине в Бордо.

Теперь Анисина и Джигурда вынуждены общаться в режиме видеосвязи, таким образом поддерживая друг друга в это непростое время. Артист и спортсменка обмениваются информацией о том, какие меры принимают страны, в которых они находятся, для борьбы с коронавирусом. Как оказалось, во Франции местным жителям позволено не только посещать магазины и аптеки, но и даже просто гулять по своему району. Для этого необходимо только заполнить перед выходом некоторые бумаги, в которых нужно указать адрес проживания и цель выхода на улицу.

Во французских аптеках, как отмечает Никита Джигурда, нет ни масок, ни антисептиков, ни салфеток для обработки рук, а «в магазинах перебои с туалетной бумагой». Однако, что касается продуктов питания, то дефицита нет, а цены на них и предметы первой необходимости даже были снижены. Кроме того, власти страны дали официальную отсрочку по кредитным выплатам, так как многие граждане в период карантина лишились рабочих мест, а продолжающие трудиться жители страны получают компенсацию в виде большей части зарплаты.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«В магазинах перебои с туалетной бумагой»: Джигурда рассказал о карантине во…
Британка описала симптомы коронавируса у трехмесячной…
«Может, даже не одного»: Светлана Лобода задумалась о рождении третьего…
Ученые предложили обогащать пищевые продукты остающимся после переработки лекарственных растений…
Анфиса Чехова стала свахой из-за поиска мужчины для подруги Марии…
Ученые: Социальная изоляция и голод идентично влияют на мозг…
Американские ученые выяснили, могут ли фитнес-браслеты и смарт-часы предупреждать о заражении…
Пользователи Сети обругали Эмили Ратаковски за фото с голым животом на…
Кладбища в Москве временно закрыли для посещений из-за…
Иностранные художники представили своё видение непопулярного Pontiac…
Установленные учеными часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу…
Геннадий Онищенко рассказал об эффективности «бейджей-блокаторов»…
Ученые NASA намерены построить телескоп на обратной стороне…
"Меня и жену вырезали из эфира": Илья Резник отказался сниматься у Леры Кудрявцевой и приходить на Первый…
Названа безопасная дистанция во время пандемии…
Рустам Солнцев раскритиковал Надежду Бабкину и Ольгу Бузову: «Надоели они все…
Две трети россиян, состоящих в браке, хотят как можно быстрее вернуться к работе в…
В Швеции предлагают ввести санкции против России в рамках…
Ольга Чудакова бросила мужа после 10 лет брака из-за желания иметь…
«Что будет дальше?»: Коронавирус довел Ольгу Бузову до…
Итальянский певец Андреа Бочелли дал советы для самоизолированных…
«Нам тяжело:» Иосиф Пригожин рассказал о проблемах в браке с…
Главный экзорцист Ватикана отец Габриэль Аморт за 30 лет "встречался с дьяволом" 60 тысяч…
Дочь Владимира Лёвкина из группы «На-На» борется с…
Медики рассказали о неожиданной пользе…
Пять фильмов принесли Милошу Биковичу популярность у российских…
Врачи рассказали о способности вяленого винограда лечить…
«Коронавирусу пришел конец»: Ксения Собчак заявила о победе над недугом после чтения новости о…
Просмотреть все новости