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«Может, даже не одного»: Светлана Лобода задумалась о рождении третьего ребенка

Светлана Лобода во время прямого эфира с каналом Super задумалась о рождении 3-го ребенка. По словам певицы, она хочет стать матерью сына и, возможно, не одного.
«Может, даже не одного»: Светлана Лобода задумалась о рождении третьего ребенка

Сейчас знаменитость воспитывает 2-х дочерей – Еву и годовалую Тильду, которую практически не показывает поклонникам. Как считает Светлана Лобода, она скрывает малышку, чтобы защитить ее от чужого энергетического влияния. 9 марта старшая наследница артистки отметила 9-летие, из-за чего родительница задумалась о новом ребенке. На этот раз она хочет родить сына. «Я не исключаю, что нарожаю еще деток», - поделилась звезда. По ее мнению, дети – лучшее, что остается после людей.

Во время карантина исполнительница, как и многие ее коллеги, находится дома с дочерьми. Она отметила, что сейчас девочки смотрят на нее счастливым взглядом, ведь раньше певица не могла все время быть с ними рядом из-за напряженного графика. Лобода является одной из самых востребованных представителей эстрады в России.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:22

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