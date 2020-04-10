«Может, даже не одного»: Светлана Лобода задумалась о рождении третьего ребенка





Сейчас знаменитость воспитывает 2-х дочерей – Еву и годовалую Тильду, которую практически не показывает поклонникам. Как считает Светлана Лобода, она скрывает малышку, чтобы защитить ее от чужого энергетического влияния. 9 марта старшая наследница артистки отметила 9-летие, из-за чего родительница задумалась о новом ребенке. На этот раз она хочет родить сына., - поделилась звезда. По ее мнению, дети – лучшее, что остается после людей.Во время карантина исполнительница, как и многие ее коллеги, находится дома с дочерьми. Она отметила, что сейчас девочки смотрят на нее счастливым взглядом, ведь раньше певица не могла все время быть с ними рядом из-за напряженного графика. Лобода является одной из самых востребованных представителей эстрады в России.