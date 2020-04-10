Британка описала симптомы коронавируса у трехмесячной дочери





Как передает мать заболевшего ребенка, температура у него увеличилась до 38,5 градуса еще 2 апреля. Гражданка сразу обратилась в “скорую помощь”, но там ей лишь дали рекомендацию оставаться дома. Уже к утру температура повысилась до до 39,1 градуса, а также девочка испытывала трудности при дыхании. Медики приняли решение о госпитализации, а 4 апреля был подтвержден диагноз COVID-19. После успешного лечения младенец был выписан уже спустя двое суток. Мать ребенка утверждает, что он еще не оправился от болезни, а также она не знает, передался ли вирус ей. Единственный симптом, который дал о себе знать, это головная боль, сохраняющаяся даже при приеме таблеток.Британка посоветовала придерживаться самоизоляции, а также прислушиваться к советам медиков.