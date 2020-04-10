АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 81.09 USD 74.61
Курс валют на 10.04.2020

Британка описала симптомы коронавируса у трехмесячной дочери

Британка описала симптомы коронавируса, которым болеет ее трехмесячная дочь. Информацию о состоянии жительницы графства Ланкашир передает The Sun.

Как передает мать заболевшего ребенка, температура у него увеличилась до 38,5 градуса еще 2 апреля. Гражданка сразу обратилась в “скорую помощь”, но там ей лишь дали рекомендацию оставаться дома. Уже к утру температура повысилась до до 39,1 градуса, а также девочка испытывала трудности при дыхании. Медики приняли решение о госпитализации, а 4 апреля был подтвержден диагноз COVID-19. После успешного лечения младенец был выписан уже спустя двое суток. Мать ребенка утверждает, что он еще не оправился от болезни, а также она не знает, передался ли вирус ей. Единственный симптом, который дал о себе знать, это головная боль, сохраняющаяся даже при приеме таблеток.

Британка посоветовала придерживаться самоизоляции, а также прислушиваться к советам медиков.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«В магазинах перебои с туалетной бумагой»: Джигурда рассказал о карантине во…
Британка описала симптомы коронавируса у трехмесячной…
«Может, даже не одного»: Светлана Лобода задумалась о рождении третьего…
Ученые предложили обогащать пищевые продукты остающимся после переработки лекарственных растений…
Анфиса Чехова стала свахой из-за поиска мужчины для подруги Марии…
Ученые: Социальная изоляция и голод идентично влияют на мозг…
Американские ученые выяснили, могут ли фитнес-браслеты и смарт-часы предупреждать о заражении…
Пользователи Сети обругали Эмили Ратаковски за фото с голым животом на…
Кладбища в Москве временно закрыли для посещений из-за…
Иностранные художники представили своё видение непопулярного Pontiac…
Установленные учеными часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу…
Геннадий Онищенко рассказал об эффективности «бейджей-блокаторов»…
Ученые NASA намерены построить телескоп на обратной стороне…
"Меня и жену вырезали из эфира": Илья Резник отказался сниматься у Леры Кудрявцевой и приходить на Первый…
Названа безопасная дистанция во время пандемии…
Рустам Солнцев раскритиковал Надежду Бабкину и Ольгу Бузову: «Надоели они все…
Две трети россиян, состоящих в браке, хотят как можно быстрее вернуться к работе в…
В Швеции предлагают ввести санкции против России в рамках…
Ольга Чудакова бросила мужа после 10 лет брака из-за желания иметь…
«Что будет дальше?»: Коронавирус довел Ольгу Бузову до…
Итальянский певец Андреа Бочелли дал советы для самоизолированных…
«Нам тяжело:» Иосиф Пригожин рассказал о проблемах в браке с…
Главный экзорцист Ватикана отец Габриэль Аморт за 30 лет "встречался с дьяволом" 60 тысяч…
Дочь Владимира Лёвкина из группы «На-На» борется с…
Медики рассказали о неожиданной пользе…
Пять фильмов принесли Милошу Биковичу популярность у российских…
Врачи рассказали о способности вяленого винограда лечить…
«Коронавирусу пришел конец»: Ксения Собчак заявила о победе над недугом после чтения новости о…
Просмотреть все новости