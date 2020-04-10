Анфиса Чехова стала свахой из-за поиска мужчины для подруги Марии Беловой

В новом посте Анфиса Чехова призналась, что понимает одиноких людей, которые остались на время пандемии коронавируса без пары и вынуждены оставаться в изоляции в одиночестве. Однако звезда намерена посодействовать в поисках возлюбленных своим знакомым, а начала она со своей подруги Марии Беловой. Артистка опубликовала фотографии и видео с участием потенциальной невесты, а также попросила поклонников называть ее “КупиДоньей”. Она посоветовала заинтересованных мужчин написать ей в директ, а в прямом эфире в Instagram она соединит их с Марией Беловой, чтобы они попытались ее “очаровать”.Анфиса Чехова отметила, что называет Марию Белову “Бабкой”, причину звезда пообещала раскрыть в беседе с подписчиками. Также она отметила, что ее свободная подруга сейчас в Ярославле, а о своих предпочтениях по поводу выбора партнера готова рассказать в прямом эфире.