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Анфиса Чехова стала свахой из-за поиска мужчины для подруги Марии Беловой

Анфиса Чехова запустила собственное “бюро знакомств” на время пандемии. Телеведущая пытается найти мужчину для своей подруги, стилиста Марии Беловой, на просторах Instagram.

В новом посте Анфиса Чехова призналась, что понимает одиноких людей, которые остались на время пандемии коронавируса без пары и вынуждены оставаться в изоляции в одиночестве. Однако звезда намерена посодействовать в поисках возлюбленных своим знакомым, а начала она со своей подруги Марии Беловой. Артистка опубликовала фотографии и видео с участием потенциальной невесты, а также попросила поклонников называть ее “КупиДоньей”. Она посоветовала заинтересованных мужчин написать ей в директ, а в прямом эфире в Instagram она соединит их с Марией Беловой, чтобы они попытались ее “очаровать”.

Анфиса Чехова отметила, что называет Марию Белову “Бабкой”, причину звезда пообещала раскрыть в беседе с подписчиками. Также она отметила, что ее свободная подруга сейчас в Ярославле, а о своих предпочтениях по поводу выбора партнера готова рассказать в прямом эфире.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:04

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