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Ученые предложили обогащать пищевые продукты остающимся после переработки лекарственных растений сырьем

Ученые из Сибирского федерального университета, расположенного в Красноярске, предложили обогащать пищевые продукты использованным сырьем, остающимся в результате переработки лекарственных растений. Специалисты полагают, что это повысит вкус и питательную ценность продуктов.

Эксперты продемонстрировали, что извлеченные из полыни горькой, побегов багульника и цветков пижмы вещества повышают пищевую ценность продуктов, поскольку состав этих растений богат биологически активными компонентами, способными разнообразить питание человека. Специалисты предполагают огромную пользу такой находки для жителей Арктики, где наблюдается сезонная нехватка витаминов и растительной пищи. Ученые отмечают отработку технологии по извлечению полезных веществ, которые содержатся в сухих шротах, являющихся растительными остатками после отжима эфирных масел, поэтому для реализации указанного предложения не потребуется большого дополнительного финансирования.

Они подчеркнули, что сделали выбор в пользу полыни, багульника и пижмы, так как эти растения богаты биологически активными компонентами, распространены, доступны, неприхотливы и возобновляемы, поэтому становятся выгодным и недорогим сырьем. Специалисты также отметили, что в жмыхе или шроте отсутствуют сильнодействующие компоненты, содержащиеся в растениях, так как они извлекаются для изготовления лекарств.

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Наука / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 07:09

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