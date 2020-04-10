Ученые: Социальная изоляция и голод идентично влияют на мозг человека





По словам ученых, одиночество и отсутствие социальных контактов оставляют в мозге такой же нейронный след, как и чувство голода. Сигналы поступают в черную субстанцию, которая представляет собой центр выработки нейротрансмиттера дофамина. Эта область мозга контролирует процессы мотивации и вознаграждения.Американские исследователи с помощью МРТ изучили реакцию мозга 40 добровольцев на самоизоляцию и голод. В ходе эксперимента, который проводился в лаборатории, людей на десять часов лишили еды, а потом любых социальных контактов, включая запрет на компьютер и телефон. Результаты проанализировали с помощью системы ИИ, которая «считывала» нейронные паттерны, оказавшиеся идентичными. Авторы исследования говорят о том, что хроническое одиночество можно сравнить с постоянным недоеданием. Поэтому это объясняет чувства многих жителей планеты, которые вынуждены пребывать на самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции.