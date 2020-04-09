«Коронавирусу пришел конец»: Ксения Собчак заявила о победе над недугом после чтения новости о препарате





Таким способом светская львица решила прокомментировать новость о том, что австралийские ученые изобрели препарат, способный за 48 часов практически полностью излечить людей от коронавируса. Как отметила Ксения Собчак, речь идет о лекарстве под названием ивермектин, который уже одобрили специалисты ВОЗ. Недавно научные сотрудники из Мельбурна провели эксперименты нового препарата, добавив его в инфицированные недугом клетки через пару часов после заражения. В результате спустя сутки часть вирусных элементов в клетках снизилась на 93%, а еще через 2 дня они очистились от COVID-19 на 99%. Журналистка написала в своем Telegram-канале, что болезни нового типа пришел конец, о чем сообщает riafan.ru.В декабре прошлого года стало известно о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань. Вскоре врачи обнаружили, что возбудителем болезни оказался новый штамм коронавируса – SARS-CoV-2. На данный момент количество зараженных людей во всем мире составляет 1,5 миллиона человек, при этом скончались более 82-х тысяч.