Георгий Териков: "Евгений Петросян пообещал оценить новое шоу Елены Степаненко"
Евгений Петросян пообещал Георгию Терикову посмотреть новое шоу экс-супруги под названием «Еще не вечер». По словам приятеля артиста, он также выскажет свое мнение о работе Елены Степаненко.
Как сказал писатель, он знает, что у юмористки появился мужчина, который младше нее. При этом Георгий Териков состоит в дружеских отношениях с Еленой Степаненко около 40 лет и когда-то сочинял для нее номера. Сатирик назвал бывшую жену Петросяна прекрасным человеком и высказал уверенность, что в скором времени она наладит свою личную жизнь.
Сам Териков, как и другие россияне, сейчас соблюдает режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. За этот период друг юмориста успел привести в порядок свои архивы и разобраться с домашними делами.
В ноябре этого года писатель отметит свой юбилей – ему исполнится 90 лет. По словам Георгия Карповича, он планирует по полной программе праздновать день рождения.
Как сказал писатель, он знает, что у юмористки появился мужчина, который младше нее. При этом Георгий Териков состоит в дружеских отношениях с Еленой Степаненко около 40 лет и когда-то сочинял для нее номера. Сатирик назвал бывшую жену Петросяна прекрасным человеком и высказал уверенность, что в скором времени она наладит свою личную жизнь.
Сам Териков, как и другие россияне, сейчас соблюдает режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. За этот период друг юмориста успел привести в порядок свои архивы и разобраться с домашними делами.
В ноябре этого года писатель отметит свой юбилей – ему исполнится 90 лет. По словам Георгия Карповича, он планирует по полной программе праздновать день рождения.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:30