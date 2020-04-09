Ученые продемонстрировали распространение коронавируса в помещении с помощью 3D-модели





Новое исследование ученых, изучающее физику распространения коронавируса и его аэрозольных частиц в воздухе, дало первые результаты. В работа принимали участие вирусологи из Университета Аалто, Финского метеорологического института (FMI), Технического и инновационного центра VTT и Университета Хельсинки. Представленная 3D-модель наглядно показала, что кашель или чиханье способны переносить миллиарды незаметных патогенов.В качестве примера эксперты взяли ситуацию, когда условный индивид кашляет в магазине между стеллажами. Согласно собранным данным, облако мелких частиц с высокой скоростью распространяется по помещению и может оставаться активным на протяжении 6 минут. Особенно опасны инфекционные агенты размером до 15 микрометров, выделяемые сухим кашлем, которые увеличивают их пребывание в воздухе. Эти результаты подтверждают рекомендации врачей об опасности нахождения в общественных заведениях и транспорте.