В Дагестане женщина с подтвержденным коронавирусом родила двойню





Гражданка попала в медучреждение с проявлениями ОРВИ, а диагноз COVID-19 подтвердился при первичном тесте. Кесарево сечение 29-летней пациентке проводилось в роддоме Каспийска. На свет успешно появились мальчик и девочка, а после операции роженицу в оперативном порядке перевели в спецотделение для людей с подозрением на новый тип пневмонии. В местном Минздраве отметили, что медики со своей стороны пошли на все возможные меры для предотвращения распространения недуга, например, установили полный круг лиц, с которыми взаимодействовала гражданка.Новорожденные не имеют патологий, но тестирование на COVID-19 они все равно пройдут, а результаты озвучат позднее, сообщает rg.ru.