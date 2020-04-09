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Ученые разгадали секрет росписи яиц страусов в древних гробницах вождей

Ученые выяснили секреты росписи яиц страусов, которые изготавливали представители бронзового и железного веков задолго до Фаберже. Археологи, представляющие Университет Бристоля, исследовали обнаруженные в гробницах древних вождей необычные артефакты.

Британские ученые считают, что такие изделия высоко ценились элитой средиземноморских цивилизаций, ради которых разные народы создали сложную систему производства и поставок. В Британском национальном музее хранится коллекция яиц с росписью, которые были исследованы с помощью сканирующей электронной микроскопии. Благодаря этому ученым удалось узнать их химический состав, в связи с чем исследователи предположили, что одно из них относится к гробнице Изиды.

Оказалось, что страусы, яйца которых использовались для изготовления предметов роскоши, были как дикими, так и одомашненными. Группа ремесленников использовала сложный метод нанесения красок и узоров на тонкую скорлупу. Перед работой с ними материал высыхал и этот процесс был длительным и трудоемким.

Для доставки изделий использовались торговые пути, а охота за яйцами проживающих в диких условиях страусов ученые назвали особенно рискованной. Дело в том, что птицы защищают свои гнезда сильными конечностями, а также они развивают большую скорость в погоне за врагом.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:18

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