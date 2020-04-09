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Илана Юрьева не стала уходить из «Уральских пельменей» ради шоу с Юлией Михалковой

Ранее считалось, что Илана Юрьева и Юлия Михалкова запустят шоу о моде и стиле. Однако участница «Уральских пельменей» не стала покидать проект, как в свое время это сделала ее бывшая коллега.
Илана Юрьева не стала уходить из «Уральских пельменей» ради шоу с Юлией Михалковой

После ухода из юмористической передачи знаменитость долго не говорила фанатам о своей новой работе. Судя по всему, она никак не могла договориться о сотрудничестве с Иланой Юрьевой. Многие поклонники ожидали, что увидят комедийных актрис в качестве ведущих шоу о моде, да и сама звезда «Уральских пельменей» этого не отрицала. Обе артистки являются признанными иконами стиля и гостями обзоров, где обсуждают подобные темы. В связи с этим их мнение в данной сфере принято считать компетентным.

Тем не менее Юрьева не стала работать с Михалковой в отдельной программе. В интервью для проекта «Слушаем кино» юмористка высказала свое мнение на этот счет. Как считает модель, нужно качественно создавать один проект. При этом звезда, как и ее коллеги, часто получает предложения по поводу индивидуального сотрудничества, но отвергает их.

Актриса жалеет об уходе Михалковой из «Пельменей», но конфликта у них из-за этого решения не было. Атмосфера в коллективе по-прежнему дружественная.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:05

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