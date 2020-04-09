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«Злой муж, голодные дети»: Ксения Бородина не собирается учиться готовить еду во время карантина

Ксения Бородина уже неоднократно «хвасталась» неумением готовить, и даже в период карантина она не внесла изменений в свой образ жизни. По этой причине новый пост телеведущей вызвал негодование со стороны поклонников.
«Злой муж, голодные дети»: Ксения Бородина не собирается учиться готовить еду во время карантина

Как сказала звезда «Дома-2», она завидует девушкам, подписчицей которых является, из-за того, что они без отдыха размещают в блоге результаты своих кулинарных стараний. Ксения Бородина, в свою очередь, решила продемонстрировать аудитории неумение готовить, вот только снова оконфузилась.

Знаменитость рассказала об одном кулинарном бренде и сообщила, что намерена показать поклонникам процесс приготовления пищи. Тем не менее публика сразу же обрушилась на кумира с волной критики по поводу ее «способностей». Также ведущая положительно высказалась о бесплатной доставке ингредиентов от 5 тысяч рублей. За это звезду телестройки тоже осудили фолловеры.

Интернет-пользователи уже не раз замечали за знаменитостью подобное отношение к домашним обязанностям. Скорее всего, Бородина не знакома с чувством, когда близкие наслаждаются вкусными блюдами, приготовленными своими руками. Многих удивляет, как ведущая кормит мужа и дочерей. Тем временем домработница актрисы почти стала полноценным членом ее семьи. Как высказался один из юзеров, он не удивлен слухам об изменах со стороны Курбана Омарова.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:25

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