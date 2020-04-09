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Вячеслав Володин считает “беспределом” повышение цен на продукты в условиях пандемии

Вячеслав Володин назвал “беспределом” повышение цен на некоторые продукты в условиях пандемии. Председатель Госдумы раскритиковал торговые сети в ходе конференции с президентом России по противодействию коронавирусу.

Вячеслав Володин прокомментировал внедрение Владимиром Путиным поддержку россиян в условиях карантина из-за коронавируса, отметив, что граждане потеряют эти деньги в связи с подорожанием некоторых продуктов. Он подчеркнул, что торговые сети “забирают” у людей то, что они получают в виде помощи от государства.

В качестве примера депутат привел оптовую цену на огурцы в размере 27,5 рублей, которые в супермаркетах в итоге продаются по 149,9 рублей. Аналогичной Володин назвал ситуацию с помидорами и другими плодово-овощными культурами, а также заявил, что цены на лимоны и имбирь являются неподъемными для большинства, поскольку “взлетели в 20 раз”.

Вячеслав Володин настоял на том, чтобы “остановить этот беспредел”, а также подчеркнул, что “на передовой” сейчас находятся врачи, а кто-то “в тылу” пытается обогатиться на пандемии. Депутат призвал Михаила Мишустина обсудить ситуацию на ближайшем заседании правительства, чтобы противодействовать данной практике торговых сетей, а также наказать виновников.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:32

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