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На Байкале проголодавшийся медведь-шатун напал на туриста

В пресс-службе МЧС сообщают о происшествии с участием дикого животного вблизи Байкала. Известно, что проголодавшийся медведь-шатун напал на туриста, разбившего лагерь около мыса Толстый.

По предварительной информации сотрудников спасательных служб, медведь настиг туриста на одной из локаций «Кругобайкальской железной дороги». Мужчине пришлось взобраться на дерево, чтобы спастись от хищника, пробудившегося после продолжительной спячки. В МЧС говорят, что днями ранее путешественник решил переночевать недалеко от Байкала. Медведя привлек запах еды, которую любитель природы беспечно оставил на земле.

До появления спасателей мужчина сидел на дереве, наблюдая, как хищник поедает его припасы. Звук приближающейся аэролодки испугал животное, которое впоследствии скрылось в лесном массиве. Туриста доставили в целости и сохранности к ближайшему поселку Никола в стрессовом состоянии. Представители объединения «Заповедное Прибайкалье» утверждают, что это уже второй случай за сезон, когда медведи в поисках пищи приближаются на опасное для человека расстояние в регионе.

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Происшествия / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:41

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