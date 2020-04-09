«Не могу оправиться от шока»: Зарубина высказалась по поводу смерти первой жены Малинина
Бывшая супруга Александра Малинина Ольга Зарубина высказалась по поводу смерти первой жены певца. По словам эстрадной певицы, она не может «оправиться от шока», в который ее привело данное известие.
Ольга Зарубина, отношения которой с бывшим супругом оставляют желать лучшего, о его первой жене куда лучшего мнения, чем о самом Александре Малинине. Как призналась артистка, близко знакома с Инной Курочкиной она не была, да и видела женщину всего раз в жизни, но та произвела на певицу хорошее впечатление. Кроме того, эстрадная исполнительница уверена, что только «спокойный и светлый» человек мог воспитать такого хорошего сына, как Никита.
Бывшая супруга исполнителя призналась, что так и не имела возможности пообщаться с его избранницей «по душам» и извиниться , что разрушила ее брак. Однако артистка уверена, что первая жена певца была разумной женщиной и знала: «если бы ему не встретилась я [Ольга Зарубина], появилась бы другая». К тому же сама Курочкина не раз заявляла, что отец ее сына Никиты был «приходящим-уходящим мужем».
Несмотря на роль разлучницы в жизни первой жены Малинина, Ольга Зарубина относилась к ней с уважением, а новость о преждевременной кончине восприняла очень тяжело. Артистка призналась, что никак не может «оправится от шока», в который ее повергло сообщение о трагедии. Особенно грустно певице от того, что матери Никиты Малинина не было еще и 60 лет, отчего звезда эстрады сделала предположение, что виной всему серьезное заболевание.
Ольга Зарубина, отношения которой с бывшим супругом оставляют желать лучшего, о его первой жене куда лучшего мнения, чем о самом Александре Малинине. Как призналась артистка, близко знакома с Инной Курочкиной она не была, да и видела женщину всего раз в жизни, но та произвела на певицу хорошее впечатление. Кроме того, эстрадная исполнительница уверена, что только «спокойный и светлый» человек мог воспитать такого хорошего сына, как Никита.
Бывшая супруга исполнителя призналась, что так и не имела возможности пообщаться с его избранницей «по душам» и извиниться , что разрушила ее брак. Однако артистка уверена, что первая жена певца была разумной женщиной и знала: «если бы ему не встретилась я [Ольга Зарубина], появилась бы другая». К тому же сама Курочкина не раз заявляла, что отец ее сына Никиты был «приходящим-уходящим мужем».
Несмотря на роль разлучницы в жизни первой жены Малинина, Ольга Зарубина относилась к ней с уважением, а новость о преждевременной кончине восприняла очень тяжело. Артистка призналась, что никак не может «оправится от шока», в который ее повергло сообщение о трагедии. Особенно грустно певице от того, что матери Никиты Малинина не было еще и 60 лет, отчего звезда эстрады сделала предположение, что виной всему серьезное заболевание.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:55