«Не могу оправиться от шока»: Зарубина высказалась по поводу смерти первой жены Малинина

Ольга Зарубина, отношения которой с бывшим супругом оставляют желать лучшего, о его первой жене куда лучшего мнения, чем о самом Александре Малинине. Как призналась артистка, близко знакома с Инной Курочкиной она не была, да и видела женщину всего раз в жизни, но та произвела на певицу хорошее впечатление. Кроме того, эстрадная исполнительница уверена, что только «спокойный и светлый» человек мог воспитать такого хорошего сына, как Никита.Бывшая супруга исполнителя призналась, что так и не имела возможности пообщаться с его избранницей «по душам» и извиниться , что разрушила ее брак. Однако артистка уверена, что первая жена певца была разумной женщиной и знала: «если бы ему не встретилась я [Ольга Зарубина], появилась бы другая». К тому же сама Курочкина не раз заявляла, что отец ее сына Никиты был «приходящим-уходящим мужем».Несмотря на роль разлучницы в жизни первой жены Малинина, Ольга Зарубина относилась к ней с уважением, а новость о преждевременной кончине восприняла очень тяжело. Артистка призналась, что никак не может «оправится от шока», в который ее повергло сообщение о трагедии. Особенно грустно певице от того, что матери Никиты Малинина не было еще и 60 лет, отчего звезда эстрады сделала предположение, что виной всему серьезное заболевание.