Эмбер Херд грозит три года тюрьмы за ложные показания в отношении Джонни Деппа

На очередном заседании суда по делу Джонни Деппа и его экс-избранницы выступила ранее работавшая стилистом у Херд Саманта МакМиллен. Она заявила, что 16 декабря она не замечала на лице у звезды видимых следов или ушибов. Это опровергает предыдущие заявления знаменитости о том, что бывший муж избивал ее. Если фальсификация доказательств подтвердится, то звезду экранов ждет до трех лет тюрьмы, что предусмотрено законом Калифорнии.Разбирательства между бывшими возлюбленными тянутся еще с 2016. Недавно Джонни Депп явил миру несколько видеороликов, на которых демонстрируется, как Эмбер Херд подвергала его оскорблениям, а также неоднократно позволяла себе физическое насилие.