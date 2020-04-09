Иммунолог Алексей Попович: "Слухи, что перенесшие ветрянку или корь имеют мало шансов заразиться коронавирусом, не имеют под собой почвы"





Алексей Попович подчеркнул, что до момента создания вакцины или разработки подтвержденной системы лечения, вероятность инфицирования коронавирусом зависит только от иммунной системы организма. Иммунолог отмечает необходимость соблюдения всех определенных мер безопасности, поскольку не каждый человек способен перебороть болезнь. Иммунитет пациента, не имеющего других хронических заболеваний, лучше сможет справиться с инфекцией, нежели у людей с хроническими патологиями.На состояние иммунной системы негативно влияют недосыпание, стресс и другие факторы. Алексей Попович также опроверг эффективность противотуберкулезной вакцины БЦЖ в борьбе с коронавирусом, назвав информацию об этом «не более чем интересной гипотезой». Медик рассказал, что существуют некоторые лабораторные и эпидемические данные, однако их следует еще подтвердить.Иммунолог дополнительно отметил возможность причинения вреда организму от принятия антибиотиков с целью профилактики коронавируса, поскольку само заболевание они не лечат, а лишь помогают бороться с сопутствующими инфекциями. Препараты, подобранные неправильно, способны повлечь возникновения грибка, дисбактериоза и других побочных эффектов.