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Токсиколог Алексей Водовозов рассказал об опасности использования хлорки в домашних условиях

Токсиколог Алексей Водовозов сообщил, чем опасно использование в домашних условиях хлорной извести. Медик рекомендует применять для обработки дома более щадящие средства.

Алексей Водовозов подчеркнул способность веществ, в составе которых присутствует хлор, уничтожать вирусы, в том числе и коронавирус. Однако в домашних условиях трудно создать концентрацию, обладающую антибактериальными и антивирусными свойствами, поэтому медик советует применять дома иные средства. Токсиколог предупредил о высокотоксичности сухой хлорки, а также в виде паров и растворов. Поэтому использовать ее можно, надев защитную маску, очки и перчатки.

Эксперт советует в домашних условиях применять средства, содержащие спирт, активный кислород или другие варианты, так как вещества для обработки дома должны быть более щадящими. В то же время проведение дезинфекции в промышленных помещениях с использованием хлорсодержащих средств является полностью оправданным.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 09:23

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