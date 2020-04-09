Токсиколог Алексей Водовозов рассказал об опасности использования хлорки в домашних условиях





Алексей Водовозов подчеркнул способность веществ, в составе которых присутствует хлор, уничтожать вирусы, в том числе и коронавирус. Однако в домашних условиях трудно создать концентрацию, обладающую антибактериальными и антивирусными свойствами, поэтому медик советует применять дома иные средства. Токсиколог предупредил о высокотоксичности сухой хлорки, а также в виде паров и растворов. Поэтому использовать ее можно, надев защитную маску, очки и перчатки.Эксперт советует в домашних условиях применять средства, содержащие спирт, активный кислород или другие варианты, так как вещества для обработки дома должны быть более щадящими. В то же время проведение дезинфекции в промышленных помещениях с использованием хлорсодержащих средств является полностью оправданным.