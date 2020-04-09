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Новая жертва коронавируса: Умер 80-летний актер Аллен Гарфилд

Умер звезда «Девятых врат» и «Нэшвилла» Аллен Гарфилд. Причиной смерти 80-летнего актера стал коронавирус.

О том, что Аллен Гарфилд ушел из жизни, сообщила его коллега по фильму «Нэшвилл» Рони Блейкли. Актриса написала об этом на своей странице в соцсети Facebook. Экранная супруга Гарфилда в киноленте 1975 года отметила в своей публикации, что причиной смерти 80-летней звезды стал коронавирус. Также Блейкли выразила соболезнования родным и близким Гарфилда.

Информацию о том, что актер стал жертвой COVID-19 подтвердила и его сестра Лоис Гурвиц. Она уточнила, что брат ушел из жизни 7 апреля в одной из клиник Калифорнии. Больше никакой информации женщина не разглашала, попросив СМИ уважать приватность ее семьи в это непростое время.

Аллен Гарфилд принял участие в съемках более сотни фильмов и телешоу и даже стал наставником Квентина Тарантино, когда тот только начинал свой карьерный путь. Среди самых известных киноработ актера «Кандидат», «Разговор» и «Девятые врата». В последнем из них звезда снимался после перенесенного инсульта, что позволило создателю ленты Роману Полански «использовать» парализованное лицо Гарфилда для создания яркого персонажа.

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Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:15

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