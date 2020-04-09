Сергея Жигунова возмущают приглашения на ток-шоу к Малахову и Корчевникову в период эпидемии

Звезда «Моей прекрасной няни» признался фолловерам, что уже неоднократно отказывал телевизионщикам. Несмотря на то, что СМИ получили право работать на карантине, чтобы обеспечить населению информационную безопасность, некоторые студии приглашают людей. Многие каналы предлагают знаменитостям записать видео на телефон и присылать им для показа в эфире. Коллеги с российского канала, несмотря на акцию #сидимдома, продолжают снимать шоу с приглашенными звездами. Сергею Жигунову уже звонили продюсеры программы Андрея Малахова и Бориса Корчевникова. На вопрос актера о нарушении правил самоизоляции, ответ сотрудников канала был достаточно невнятным, но после общения с телевизионщиками у артиста остался осадок, как будто бы его обвинили в трусости.Сергей Жигунов призвал коллег «не полоскать грязное белье» во время карантина, собирая потенциально зараженных людей в студии. Актер предложил продюсерам ток-шоу «освоить интернет» и общаться с экспертами и гостями программы дистанционно.