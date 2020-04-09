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Вирусологи: COVID-19 способен вызывать некроз тканей мозга

Российские вирусологи заявили, что COVD-19 может вызывать некроз тканей мозга. К подобному выводу специалисты пришли, изучив ряд симптомов, характерных для течения заболевания.

Так профессор СПбПУ Петра Великого Андрей Козлов отметил, что у заболевших коронавирусом был обнаружен ряд признаков, не характерных для сбоев в работе органов дыхания, но имеющих отношение к функциональности мозга. У некоторых пациентов отмечались такие симптомы, как спутанность сознания и эпилептические спазмы. Кроме того, о нарушении когнитивных функций свидетельствовали потеря обоняния и вкуса. Подобные признаки дают повод полагать, что COVID-19 способен преодолевать гематоэнцефалический барьер и стать причиной некроза тканей мозга.

Как сообщил работник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов, первопричиной поражения тканей мозга также могут являться цитокины – белки, которые иммунная система вырабатывает с целью подавления воспалительных процессов в организме. В большом количестве эти вещества могут негативно воздействовать на стенки сосудов и провоцировать кровоизлияния. Это, в свою очередь, становится причиной появления ряда явлений неврологического характера.

Помимо этой версии Карпов также не отказывается от теории касательно возможности COVID-19 преодолевать гематоэнцефалический барьер и оказывать непосредственное влияние на мозг. Это, по словам эксперта, и может стать причиной некроза тканей, что является еще одним опасным осложнением коронавируса.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:00

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