Вирусологи: COVID-19 способен вызывать некроз тканей мозга





Так профессор СПбПУ Петра Великого Андрей Козлов отметил, что у заболевших коронавирусом был обнаружен ряд признаков, не характерных для сбоев в работе органов дыхания, но имеющих отношение к функциональности мозга. У некоторых пациентов отмечались такие симптомы, как спутанность сознания и эпилептические спазмы. Кроме того, о нарушении когнитивных функций свидетельствовали потеря обоняния и вкуса. Подобные признаки дают повод полагать, что COVID-19 способен преодолевать гематоэнцефалический барьер и стать причиной некроза тканей мозга.Как сообщил работник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов, первопричиной поражения тканей мозга также могут являться цитокины – белки, которые иммунная система вырабатывает с целью подавления воспалительных процессов в организме. В большом количестве эти вещества могут негативно воздействовать на стенки сосудов и провоцировать кровоизлияния. Это, в свою очередь, становится причиной появления ряда явлений неврологического характера.Помимо этой версии Карпов также не отказывается от теории касательно возможности COVID-19 преодолевать гематоэнцефалический барьер и оказывать непосредственное влияние на мозг. Это, по словам эксперта, и может стать причиной некроза тканей, что является еще одним опасным осложнением коронавируса.