У берегов Австралии на видео попало необычное глубоководное животное



Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020

Морские биологи проводят исследования на судне Falkor в районе рифа Нингалу у западного побережья Австралии, где им удалось запечатлеть сифонофору длиной не менее 47 метров по внешнему кольцу. Данный вид примыкает к классу гидроидных, который может создавать плавающие колонии. Исследователи причислили эту особь к одним из наиболее крупных в своем классе.На водном плато эта сифонофора приняла вид структуры из множества колец, в связи с чем пользователи Сети сравнили ее с НЛО. На данный момент ученые описали около 160 видов сифонофор.