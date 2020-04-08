Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призвала поклонников не осуждать её за худобу

В последнее время дочь Анастасии Заворотнюк Анна старается чаще общаться со своими поклонниками и делиться с ними секретами красоты и здоровья. Наследница актрисы редко упоминает о её состоянии и всё больше рассказывает о себе. Недавно она опубликовала фотографию, которая повергла поклонников в шок. Дочь артистки предвидела большое количество комментариев и рекомендаций, поэтому под кадром предостерегла всех не осуждать её за чрезмерную худобу, поскольку молодой особе так комфортно.Согласно утверждению Анны Заворотнюк, у неё нет проблем со здоровьем. Наследница знаменитости также добавила, что очень любит сладкое. К тому же, употребляет его только по утрам. Также она выпивает очень много воды в течении дня, от лишнего веса избавляется с помощью долгих прогулок, йоги и плавания, а также предпочитает не изнурять себя силовыми тренировками в спортзале., - отметила дочь Анастасии Заворотнюк.