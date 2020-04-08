"Шпинат - для тех, кому делать нечего" : Ляйсан Утяшева удивила поклонников своим обедом

Ляйсан Утяшева не перестаёт радовать своих близких вкусными и полезными блюдами. Знаменитость решила приготовить на обед тушенный шпинат с чесноком, запечённые куриные ножки и овощи. Также в подписи к информационному ролику телеведущая отметила, что в шпинате содержится калий, железо и марганец, он также имеет противовоспалительные свойства и помогает при отеках.Мастер спорта по художественной гимнастике добавила, что предпочитает питаться правильно, а мясо в её семье больше любит супруг Павел Воля. Полезной информацией она решила делиться с поклонниками, чтобы помочь им стать стройными во время самоизоляции. Однако нашлись и те, кого не впечатлил обед звезды., – заметил один из подписчиков. Гимнастка сообщила, для поддержания хорошей физической формы необходимо сочетать правильное питание и регулярные тренировки.