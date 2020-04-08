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"Шпинат - для тех, кому делать нечего" : Ляйсан Утяшева удивила поклонников своим обедом

Ляйсан Утяшева решила поделиться с поклонниками очередными рецептами интересных и полезных блюд. Спортсменка запекла овощи с мясом и показала процесс приготовления в IGTV в своём микроблоге в Instagram.

Ляйсан Утяшева не перестаёт радовать своих близких вкусными и полезными блюдами. Знаменитость решила приготовить на обед тушенный шпинат с чесноком, запечённые куриные ножки и овощи. Также в подписи к информационному ролику телеведущая отметила, что в шпинате содержится калий, железо и марганец, он также имеет противовоспалительные свойства и помогает при отеках.

Мастер спорта по художественной гимнастике добавила, что предпочитает питаться правильно, а мясо в её семье больше любит супруг Павел Воля. Полезной информацией она решила делиться с поклонниками, чтобы помочь им стать стройными во время самоизоляции. Однако нашлись и те, кого не впечатлил обед звезды. «Шпинат - это еда для тех, кому делать нечего», – заметил один из подписчиков. Гимнастка сообщила, для поддержания хорошей физической формы необходимо сочетать правильное питание и регулярные тренировки.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:11

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