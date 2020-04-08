Фестиваль «ЖАРА» могут отменить из-за банкротства Эмина Агаларова





В Москве для предотвращения распространения COVID-19 запретили все развлекательные мероприятия. Концертные залы, в том числе «Крокус Сити Холл» и Vegas City Hall, закрыты. Crocus Group владеет собственным лейблом, радиостанцией, телеканалом и брендом «ЖАРА». Должность вице-президента холдинга занимает сын Араза Агаларова Эмин.Артист рассказал о непростых временах, с которыми пытается справиться Crocus Group. В связи с отсутствием доходов компания оказалась на грани разорения. Если власти не отменят режим самоизоляции, то через три месяца Агаларов обанкротится.Crocus Group каждый год тратит на зарплаты персонала 3,5 млрд рублей. Почти аналогичная сумма поступает в бюджет. В период пандемии обязательства по окладам и налогам с компании никто не снимал, а значит российский шоу-бизнес может лишиться своей любимой «Жары» и комфортной концертной площадки.